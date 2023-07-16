Мостовой ответил на вопрос об уходе из «Зенита»

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба.

«Ходили разговоры год назад, но ничего подобного не было. У меня год контракта остался. Все может быть. Никто не знает будущего», - приводит слова хавбека издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 25-летний футболист защищает цвета «Зенита» с 2020 года. В общей сложности он принял участие в 109 поединках во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и десятью голевыми передачами.

Накануне «Зенит» победил ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 – по пенальти).