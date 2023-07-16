Мостовой назвал главного соперника «Зенита» в новом сезоне

Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о конкуренции в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

«ЦСКА станет главным нашим соперником в этом сезоне. Команды Федотова всегда сильные. Например, когда встречались с «Сочи» - получалось тяжело. Бывает, и не выигрывали», - приводятся слова Мостового на страницах издания «Спорт-Экспресса».

Накануне состоялся поединок между «Зенитом» и ЦСКА за Суперкубок России. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 0:0, а в серии пенальти победу отпраздновали питерцы – 5:4.

Напомним, что «сине-бело-голубые» пять раз подряд становились чемпионами России.