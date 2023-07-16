Газзаев оценил шансы ЦСКА побороться за чемпионство

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о чемпионской гонке в следующем сезоне Российской премьер-лиги.

«Если ЦСКА продолжит играть так же, как во второй части прошлого сезона, то все возможно. Правда, при условии, что будет качественное усиление», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Накануне ЦСКА встречался с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Матч завершился вничью со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее были питерцы – 5:4.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги «Зенит» досрочно стал чемпионом, а «армейцы» выиграли серебряные медали.