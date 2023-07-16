Дюков подвёл итоги Суперкубка «Зенит» - ЦСКА

Глава РФС Александр Дюков поделился мнением о поединке за Суперкубок России, в котором встречались петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

«Был качественный футбол, хоть и закрытый. Команды пытались играть надежно и компактно, но на хороших скоростях. Серия пенальти добавила драматизма, удачливее был «Зенит», - передает слова руководителя пресс-служба турнира.

Напомним, что игровое время противостояния завершилось вничью со счетом 0:0. Судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти. В «лотерее» точнее оказались подопечные Сергея Семака, победившие со счетом 5:4.