Вендел хочет уйти из «Зенита», но у него нет предложений

Хавбек петербургского «Зенита» Вендел хочет сменить клубную прописку в нынешнее трансферное окно, однако у бразильца пока нет предложений. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Вене Касагранде.

25-летний полузащитник пополнил ряды «сине-бело-голубых» осенью 2020 года. Срок действующего трудового соглашения игрока с петербургским клубом рассчитан до середины 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 24 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Вендел провел 25 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.