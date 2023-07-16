«Фламенго» запланировал переговоры по Клаудиньо

Бразильский «Фламенго» продолжает предпринимать попытки заполучить в свои ряды полузащитника Клаудиньо, выступающего за петербургский «Зенит».

Ранее в прессе сообщалось, что южноамериканский клуб готов предложить за 26-летнего футболиста 15 миллионов евро.

Globo подчеркивает, что сам Клаудиньо хотел бы продолжить карьеру во «Фламенго». Переговоры между сторонами состоятся на следующей неделе.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 24 поединках чемпионата России, отметившись пятью голами и девятью результативными передачами. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года.