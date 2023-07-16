Клаудиньо высказался о будущем в «Зените»

Хавбек петербургского «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос о возможном уходе из российского клуба.

«Останусь ли я в «Зените»? Да, у меня контракт с клубом на четыре года», - передает слова бразильского полузащитника Coluna do Fla.

Напомним, что Клаудиньо выступает за петербургский коллектив с 2021 года. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Фламенго».

В составе «Зенита» полузащитник провел 62 поединка, записав на свой счет 15 забитых мячей и 17 результативных передач. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2027 года.