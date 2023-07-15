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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов: «ЦСКА выглядел свежее»

15 Июля 2023 • 22:36 Комментировать

Бывший российский нападающий Игорь Колыванов поделился своим мнением о финале Суперкубка России, судьба которого решилась в противостоянии ЦСКА и питерского «Зенита». В основное время команды забить не смогли, равно как и в дополнительное - все решилось в серии пенальти, и решилось в пользу питерцев. Колыванов считает это несколько незаслуженным.

-  ЦСКА в этом матче все-таки имел больше моментов, чтобы победить, игра пусть и была достаточно ровная, но армейцы действовали всё же поострее, чем «Зенит». «Зениту» не хватало свежести в этом матче, - цитирует слова Колыванова Rusfootball.info.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Игорь Колыванов
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