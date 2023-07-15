​«Зенит» или Саудовская Аравия: Малком дал чёткий ответ на вопрос

В последнее время слухи связывают Малкома с трансфером из «Зенита» в один из клубов Саудовской Аравии. Сам футболист после матча за Суперкубок России расставил свои приоритеты.

«Зенит» или Саудовская Аравия? «Зенит»! Предложение из Саудовской Аравии в 50 миллионов евро? Я ничего не знаю об этом. У меня контракт с Зенитом», - сказал Малком на видео, которое опубликовал телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Как известно, «Зенит» в субботу выиграл Суперкубок России. В битве за трофей команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в серии пенальти (5:4) после нулевой ничьей в основные 90 минут.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 22 июля – против «Пари НН».