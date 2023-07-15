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​Вендел жаловался на «угрозы и приказы» руководителей «Зенита»

15 Июля 2023 • 22:13 Комментировать (1)

Полузащитник Маркус Вендел хочет сменить клуб в летнее трансферное окно. Информацию о таком желании бразильца подтвердил рулевой «Зенита» Сергей Семак. Он даже назвал условия, при которых клуб отпустит футболиста.

Между тем, телеграм-канал «Мутко против» сообщает о том, что Вендел уже давно сообщил своим близким о нежелании возвращаться в Санкт-Петербург.

«Источники сообщали, что он называл атмосферу в команде «ужасающей», а также ему не нравились «угрозы и приказы», поступающие от руководства клуба в адрес многих игроков и сотрудников», - пишет источник.

Маркус Вендел перебрался в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» осенью 2020 года. За три сезона бразилец провёл 88 игр, в которых записал на свой счёт 15 голов и 13 ассистов.

Как известно, «Зенит» не внёс Маркуса Вендела в заявку на чемпионат России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Маркус Вендел
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Комментарии (1)
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TEREX
15 Июля 2023 в 22:35
оооо.. и этат начал памои выплёскавать..)) аказалса с гнильцой этат прахожый..))
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