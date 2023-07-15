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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак назвал условие, при котором «Зенита» отпустит Вендела

15 Июля 2023 • 22:07 Комментировать (1)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что полузащитник Маркус Вендел хочет сменить клубную прописку.

Как известно, Вендел ранее не был включён в заявку «Зенита» на следующий чемпионат России.

«Его пока нет. Решает вопрос. Хочет уйти. Если найдёт хорошую команду, и предложение будет устраивать клуб, пожалуйста», - сказал Семак, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Маркус Вендел играет за «Зенит» с октября 2020 года. 

Напомним, что в субботу «Зенит» выиграл Суперкубок России, одолев ЦСКА в серии послематчевых пенальти. Следующий матч команда Сергея Семака проведёт 22 июля – против «Пари НН» в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Маркус Вендел
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Комментарии (1)
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TEREX
15 Июля 2023 в 22:39
Зенита проста так апустит..куды диваца та..)) эта типерича атрезанай ламоть..))
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