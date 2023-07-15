Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком: «Спартак» и «Ростов» — главные конкуренты «Зенита» в борьбе за чемпионство

15 Июля 2023 • 21:44 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:15

Вингер «Зенита» Малком Филипе поделился мнением о том, кто может составить конкуренцию «сине-бело-голубым» в новом сезоне РПЛ.

«Главные конкуренты «Зенита»? Назову «Спартак» и «Ростов». Это команды, которые стараются играть в зрелищный футбол», — передает слова Малкома «Чемпионат».

Футболист добавил, что многие критикуют РПЛ за отсутствие зрелищности, но тренеры «Спартака» и «Ростова» ставят командам комбинационную игру.

Старт чемпионата России – 2023/24 запланирован на 21 июля. В первом туре «Зенит» сыграет с «Пари НН» (22 июля), «Спартак» встретится с «Оренбургом», а «Ростов» — с «Факелом» (оба матча — 23 июля).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Ростов Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН ЗЕНИТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июля
21:42 · Россия. Премьер-лига
​Шнуров сравнил гегемонию «Зенита» с соблазнением девушек в ночных клубах 1
21:37 · Россия. Премьер-лига
Малком не считает ЦСКА главным конкурентом «Зенита»: «Есть много команд, которые лучше «армейцев»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Малком: «Важно продолжать побеждать»
21:13 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев впервые проиграл серию пенальти за все годы в ЦСКА
21:04 · Россия. Премьер-лига
Колосков — о Суперкубке: «Оба клуба могли действовать чуть смелее в атакующей фазе»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Губерниев высказался о матче за Суперкубок России
20:42 · Россия. Премьер-лига
Семшов — о Кержакове: «Михаил дал понять, что сменщик ему не нужен»
20:41 · Россия. Премьер-лига
​Широков: «Не только «Зенит» и ЦСКА будут бороться за чемпионство»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Шнуров — о победе «Зенита» в Суперкубке России: «Результат не по игре, нам повезло» 1
20:21 · Россия. Премьер-лига
Карасёв — об атмосфере на Суперкубке России: «Испытали давно забытое чувство»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Бразильцы «Зенита» не до конца вышли из отпуска» 1
20:12 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин сказал, что нужно ЦСКА для конкуренции с «Зенитом» в РПЛ
20:06 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил матч за Суперкубок
20:04 · Россия. Премьер-лига
Алаев — о Суперкубке России: «Великолепный старт сезона»
19:54 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «Не забей Ренан, я мог бы превратиться в антигероя»
Все новости
Рекомендуем