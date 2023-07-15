Малком: «Спартак» и «Ростов» — главные конкуренты «Зенита» в борьбе за чемпионство

Вингер «Зенита» Малком Филипе поделился мнением о том, кто может составить конкуренцию «сине-бело-голубым» в новом сезоне РПЛ.

«Главные конкуренты «Зенита»? Назову «Спартак» и «Ростов». Это команды, которые стараются играть в зрелищный футбол», — передает слова Малкома «Чемпионат».

Футболист добавил, что многие критикуют РПЛ за отсутствие зрелищности, но тренеры «Спартака» и «Ростова» ставят командам комбинационную игру.

Старт чемпионата России – 2023/24 запланирован на 21 июля. В первом туре «Зенит» сыграет с «Пари НН» (22 июля), «Спартак» встретится с «Оренбургом», а «Ростов» — с «Факелом» (оба матча — 23 июля).