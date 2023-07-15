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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком не считает ЦСКА главным конкурентом «Зенита»: «Есть много команд, которые лучше «армейцев»

15 Июля 2023 • 21:37 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:15

Нападающий «Зенита» Малком Филипе ответил на вопрос, является ли ЦСКА главным конкурентом «сине-бело-голубых» в новом сезоне РПЛ.

«По-моему личному мнению, есть много команд, которые лучше ЦСКА. Поэтому не думаю, что ЦСКА наш главный конкурент в РПЛ», — передает слова Малкома «Чемпионат».

Бразилец считает, что ЦСКА много действует на вторых мячах, поэтому он не может назвать их прямыми конкурентами.

15 июля «Зенит» стал обладателем Суперкубка России, оказавшись сильнее ЦСКА в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов (0:0, 5:4 — по пенальти).

В первом туре РПЛ «Зенит» встретится в гостях с «Пари НН» (22 июля).

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Малком Филипе
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