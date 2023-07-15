​«Зенит» стал самым титулованным клубом в турнирах России

В субботу вечером «Зенит» стал обладателем суперкубка России. В битве за трофей команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в серии пенальти после нулевой ничьей в основные 90 минут.

Теперь в клубном музее «Зенита» 22 внутренних трофея в российскую эпоху. Питерцы 9 раз выигрывали чемпионат России, 4 раза выигрывали Кубок России, 8 раз выигрывали Суперкубок России и один раз выигрывали Кубок Премьер-лиги.

«Зенит» теперь стал самым титулованным клубом в турнирах России. Питерцы обошли ЦСКА с 21 трофеем на внутренней арене.

Если брать ещё и международные турниры, то «Зенит» и раньше стал самым титулованным российским клубом. Питерцы всего выиграли 24 трофея, а второй ЦСКА – 22. Третье место делят «Спартак» и «Локомотив» - по 15.