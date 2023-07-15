​«Спартак» отказался от игрока ЦСКА – названа причина

В летнее трансферное окно из ЦСКА в «Спартак» перебрался полузащитник Хесус Медина. Таким же маршрутом мог проследовать другой футболист – Хорхе Карраскаль. 25-летний колумбиец хотел перейти в стан «красно-белых», то там от услуг атакующего полузащитника отказались.

Как сообщает Metaratings, «Спартак» не стал рассматривать вариант с подписанием Карраскаля из-за опасений по поводу того, что этот игрок может негативно повлиять на коллектив.

Ранее в прессе появилась информация о том, что переговорный процесс по трансферу Хорхе Карраскаля начал греческий ПАОК. Колумбийский полузащитник выступает за ЦСКА на протяжении полутора лет.