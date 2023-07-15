​Широков: «Не только «Зенит» и ЦСКА будут бороться за чемпионство»

Экс-игрок сборной России Роман Широков после матча за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА (победа питерцев по пенальти) ответил на вопрос, развернётся ли борьба за чемпионский титул Премьер-лиги в сезоне 2023/2024 именно между этими командами.

«Не только. Наверное, к ним примкнёт «Спартак», а потом ещё одна команда. Обычно так бывает, что кто-то из других клубов может удивить. Не думаю, что «Динамо» и «Локомотив» можно считать такими удивлениями», - сказал Широков, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Матчи первого тура следующего чемпионата России пройдут 21, 22 и 23 июля. «Зенит» будет начинать сезон Премьер-лиги с игры против «Пари НН», а ЦСКА – с игры против «Урала».

Напомним, что в прошлом чемпионате «Зенит» занял первое место, а ЦСКА – второе.