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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Бразильцы «Зенита» не до конца вышли из отпуска»

15 Июля 2023 • 20:13 Комментировать

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился комментарием после победы «сине-бело-голубых» над ЦСКА в матче за Суперкубок России. Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти сильнее оказалась команда Сергея Семака (5:4).

«Бразильцы «Зенита» не до конца вышли из отпуска. Но даже несмотря на не лучший матч, петербуржцы все равно забрали свое. У ЦСКА нет чемпионского духа, поэтому трофей достался «Зениту», — заявил Петржела «РБ Спорту».

В первом туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Пари НН», а ЦСКА сойдется в матче против «Урала». Обе игры пройдут 22 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Властимил Петржела Суперкубок России
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