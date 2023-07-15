Петржела: «Бразильцы «Зенита» не до конца вышли из отпуска»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился комментарием после победы «сине-бело-голубых» над ЦСКА в матче за Суперкубок России. Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти сильнее оказалась команда Сергея Семака (5:4).

«Бразильцы «Зенита» не до конца вышли из отпуска. Но даже несмотря на не лучший матч, петербуржцы все равно забрали свое. У ЦСКА нет чемпионского духа, поэтому трофей достался «Зениту», — заявил Петржела «РБ Спорту».

В первом туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Пари НН», а ЦСКА сойдется в матче против «Урала». Обе игры пройдут 22 июля.