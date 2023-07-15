​Сёмин сказал, что нужно ЦСКА для конкуренции с «Зенитом» в РПЛ

Известный тренер Юрий Сёмин выразил мнение о том, что ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту» в чемпионате России. Экс-тренер «Локомотива» сказал, что «армейцы» имеют очень сильную команду.

«ЦСКА очень хорошо укомплектован, сильна оборона, хороший вратарь. Если они решат вопрос в атаке с нападающими, то у «армейцев» будут большие шансы опередить «Зенит», - сказал Сёмин, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов. Что до ЦСКА, то «армейцы» в последний раз выигрывали титул Премьер-лиги в 2016 году.

Матчи первого тура следующего чемпионата России пройдут 21, 22 и 23 июля.