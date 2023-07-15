Сергеев: «Не забей Ренан, я мог бы превратиться в антигероя»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

- Напряжение было очень солидное, в серии пенальти не удалось исполнить результативную попытку. Почему не получилось? Что чувствовал, когда Ренан бил паненкой пенальти? Сергей Семак сказал, что отвернулся и просто не мог уже смотреть этот удар.

- Пенальти, конечно, это 50/50, лотерея. Когда уже пошел пятым бить, надо было забивать. Я еще до удара выбрал угол, куда буду бить. Но это лотерея, и Акинфеев вытащил мяч. Потом было опустошение: «Как так? Как так?!» Но спасибо Мише Кержакову, который вытащил, и Ренан уже исполнил на таком хладнокровии подсечкой.

Эмоции? Не знаю. Они отпустили, после того, как он забил. Если бы не забил, мог превратиться в антигероя. Но самое главное, что все хорошо заканчивается. Пенальти это лотерея 50/50, но сегодня удача была на нашей стороне.