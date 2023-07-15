​Названа сумма возможного трансфера Эраковича в «Спартак»

В сферу интересов «Спартака» входит защитник Страхинья Эракович, который выступает за «Црвену Звезду». За трансфер 22-летнего игрока «красно-белые» могут заплатить сербскому гранду примерно 8 миллионов евро. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс». Впрочем, переговоры ещё продолжаются.

Страхинья Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». В 107 матчах за первую команду этого клуба защитник отметился тремя голевыми передачами.

Отметим, что первый матч нового сезона «Спартак» проведёт в воскресенье, 23 июля. В этот день команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Оренбурга» на своём поле в стартовом туре Премьер-лиги.