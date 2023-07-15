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Якимов: С Фарке «Краснодар» боролся бы за медали

15 Июля 2023 • 19:17 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
21.07 19:00

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов вспомнил о работе под руководством Даниэля Фарке в «Краснодаре».

«Положительные впечатления. Тогда все футболисты были очень довольны сборами, у нас были большие ожидания на весеннюю часть сезона. Мне кажется, мы могли бы бороться с ним за медали», — приводит слова Якимова Metaratings.  

Напомним, 46-летний немецкий специалист был главным тренером «Краснодара» с января по март 2022 года. Стоит отметить, что Фарке покинул команду, не проведя ни одного официального матча в качестве рулевого «быков».

На данный момент Фарке возглавляет английский «Лидс», который предстоящий сезон проведет в Чемпионшипе.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Краснодар Даниэль Фарке Вячеслав Якимов
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