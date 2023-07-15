​Карраскаль может уйти из ЦСКА – назван возможный новый клуб игрока

Атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль может покинуть ЦСКА. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, переговоры по полноценному трансферу 25-летнего колумбийца начал ПАОК. Греческий клуб предлагает «армейцам» 4,5 миллиона евро за 50% прав на Карраскаля. Самому игроку предложен контракт сроком на три сезона.

В ЦСКА Хорхе Карраскаль перебрался в феврале 2022 года. С тех пор колумбиец провёл за московскую команду 47 матчей, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач на партнёров.

Портал transfermarkt оценивает Карраскаля в 7 миллионов евро.