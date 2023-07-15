Федотов спокойно относится к статистике своим матчей против команды Семака

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Что скажете насчет противостояния с Семаком? Если вспомнить те периоды, когда вы еще работали в «Сочи», то все было довольно успешно для вас. Можно ли говорить о том, что вы понимаете, как обыгрывать «Зенит»?

- Мы такими категориями никогда не мыслим. Есть игра, мы к ней готовимся. У вас такая задача и работа - вот эту статистику поднимать и вытаскивать.

- Вы опыт предыдущих матчей даже не рассматриваете?

- Каждая игра индивидуальная, построенная по-своему со своей изюминкой.