​Рожерио близок к трансферу в «Спартак» - агент подтвердил

Бразильский защитник «Сассуоло» Рожерио в обозримом будущем может примерить на себе футболку «Спартака». Агент Винисиус Пратес, который работает с 25-летним футболистом, подтвердил информацию.

«Да, мы близки к переходу в «Спартак». Это действительно может произойти. Почему Рожерио решил переехать из Италии в Россию? «Спартак» – это большой клуб», - сказал агент, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Отметим, что в своё время Рожерио прошёл через молодёжку «Ювентуса». При этом за первую команду «старой синьоры» бразилец не играл.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что «Спартак» предлагает Рожерио зарплату в 2 миллиона евро в год.