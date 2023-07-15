Нижегородский «Пари НН» объявил о подписании контрактов сразу с двумя молодыми голкиперами. Это 22-летний Виталий Ботнарь и 20-летний Иван Кукушкин. Оба вратаря подписали с «горожанами» трёхлетнее соглашение.

Ботнарь текущим летом покинул вылетевшее в Первую лигу столичное «Торпедо». Его номер в новом клубе – 51-й.

Второй новичок вратарской линии ранее был игроком «Уфы», его номер на игровой майке – 81-й.

Напомним, что «Пари НН» в минувшем сезоне смог путём стыковых матчей остаться в элите российского футбола, обыграв по сумме двух встреч «Родину» - 3:2.