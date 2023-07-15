Фомин — о работе с Личкой: «Это одни из самых сложных сборов в жизни»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился комментарием о сборах команды в летнюю паузу под руководством нового тренера Марцела Лички.

«Это одни из самых сложных сборов в жизни. Пока тяжело, но это и хорошо для нас, потому что будем готовы физически к сезону. Только так можно играть и с мячом, и без мяча», — цитирует Фомина официальный сайт «бело-голубых».

По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло только девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Старт нового розыгрыша РПЛ состоится уже на следующей неделе. В первом туре подопечные Лички примут на своем поле «Краснодар» (21 июля).