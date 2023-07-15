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Агент: «Эдедем станет игроком «Пари НН» эксклюзив

15 Июля 2023 • 15:10 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:15

Агент Байо Адигун, представляющий интересы опорного полузащитника Эссьена Эдедема, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в «Пари НН».  

«Да, это правда, Эссьен станет игроком «Пари НН», — заявил представитель нигерийского игрока.

Ранее телеграм-канал «Инсайды от Карпа» сообщил, что нижегородский клуб уже подписал контракт с 25-летним хавбеком, который пополнит состав команды на правах свободного агента. Прошлым клубом Эдедема был «Аль-Ахдар» из Ливии.

В минувшем сезоне игрок провел десять матчей и не отметился результативными действиями. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 175 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН трансферы футбола - лето 2023 Байо Адигун Эссьен Эдедем Аль-Ахдар
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