Агент Байо Адигун, представляющий интересы опорного полузащитника Эссьена Эдедема, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в «Пари НН».

«Да, это правда, Эссьен станет игроком «Пари НН», — заявил представитель нигерийского игрока.

Ранее телеграм-канал «Инсайды от Карпа» сообщил, что нижегородский клуб уже подписал контракт с 25-летним хавбеком, который пополнит состав команды на правах свободного агента. Прошлым клубом Эдедема был «Аль-Ахдар» из Ливии.

В минувшем сезоне игрок провел десять матчей и не отметился результативными действиями. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 175 тысяч евро.