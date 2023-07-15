Защитник Дмитрий Бегун перебрался из московского «Динамо» в «СКА-Хабаровск». Об этом хабаровчане сообщили на своем официальном сайте. 20-летний футболист заключил контракт с новым клубом до конца сезона-2025/26.

В прошлом сезоне Бегун принял участие в 26 матчах Второй лиги за вторую команду «бело-голубых». В этих встречах он смог сделать две результативные передачи. Кроме того, на счету футболиста одна игра за основу «Динамо». В прошлом розыгрыше Кубка России Бегун вышел на замену в матче с «Ростовом» и провел на поле семь минут.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 125 тысяч евро.