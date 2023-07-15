Марио Фернандес подписал контракт с «Зенитом» - источник

Защитник Марио Фернандес заключил трудовое соглашение с «Зенитом» сроком на два года. Презентация 32-летнего футболиста пройдёт в ближайший понедельник, 17 июля. Обо всём этом на своих страницах рассказывает sport24.

Марио Фернандеса российские футбольные фанаты прекрасно знают по выступлениям за ЦСКА. В московском клубе защитник провёл десять сезонов. Более того, Фернандес отыграл 33 матча за сборную России после получения российского паспорта. В этих играх Марио забил пять голов. Пожалуй, наиболее памятным был его гол в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира – 2018.