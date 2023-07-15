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Уткин пошутил о возможном срыве трансфера Марио Фернандеса в «Зенит»

15 Июля 2023 • 14:38 Комментировать (2)

В последние дни в прессе ходят слухи о том, что трансфер защитника Марио Фернандеса в «Зенит» может сорваться из-за физического состояния футболиста. Сообщалось, что 32-летний футболист «слишком толстый». Впрочем, в лагере футболиста и в «Зените» информацию о проблемах с весом опровергают.

Между тем, о возможном срыве перехода Марио Фернандеса пошутил известный журналист Василий Уткин.

«Можно ли считать, что с Марио Фернандесом «Зенит» обвесили?» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Отметим, что ранее Марио Фернандес на протяжении десяти лет выступал за московский ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Василий Уткин Марио Фернандес
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Комментарии (2)
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TEREX
15 Июля 2023 в 15:02
ах ха ха..а сущуствуют ф мири висы..катораи абвесят васяню..)) наверная толька дарожнаи..када грузавики весят..))
kostet
15 Июля 2023 в 14:55
Ну уж кому, но не Уткину, шутить по поводу, обвесили.
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