​«Я просто смеюсь»: Агент отреагировал на слухи о возможном отказе «Зенита» от Марио Фернандеса

В прессе появилась информация о том, что «Зенит» может отказаться от подписания защитника Марио Фернандеса. Комментарий на этот счёт дал агент Жорже Машаду, который представляет 32-летнего футболиста.

«Это неправда! Я уже просто смеюсь над всеми этими новостями», - сказал Машаду, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Днём ранее сообщалось, что переход Марио Фернандеса в «Зенит» откладывается из-за проблем игрока с весом. Сразу несколько источников эту информацию опровергали.

Напомним, что в 2012-2022 годах Марио Фернандес выступал за ЦСКА. У футболиста есть российский паспорт, он даже провёл 33 матча за сборную.