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Гаджиев оценил шансы в Суперкубке «Зенит» - ЦСКА

15 Июля 2023 • 13:54 Комментировать

Гаджи Гаджиев, который является президентом махачкалинского «Динамо», дал комментарий относительно поединка между столичным ЦСКА и петербургским «Зенитом» за Суперкубок России.

«Сказать сложно, кто окажется победителем. Игра будет примерно равной. Учитывая, что потолок «Зенита» выше, то у них есть небольшое преимущество, но незначительное», - передает слова специалиста Vprognoze.ru.

Матч «Зенит» - ЦСКА состоится сегодня, 15 июля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Гаджи Гаджиев
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