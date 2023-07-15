Гаджиев оценил шансы в Суперкубке «Зенит» - ЦСКА

Гаджи Гаджиев, который является президентом махачкалинского «Динамо», дал комментарий относительно поединка между столичным ЦСКА и петербургским «Зенитом» за Суперкубок России.

«Сказать сложно, кто окажется победителем. Игра будет примерно равной. Учитывая, что потолок «Зенита» выше, то у них есть небольшое преимущество, но незначительное», - передает слова специалиста Vprognoze.ru.

Матч «Зенит» - ЦСКА состоится сегодня, 15 июля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.