Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци дал прогноз на Суперкубок «Зенит» - ЦСКА

15 Июля 2023 • 13:30 Комментировать

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о предстоящем поединке между петербургским «Зенитом» и столичным ЦСКА за Суперкубок России.

«Это будет интересная игра. В рамках одного матча может случиться все, что угодно. Мне кажется, ЦСКА обыграет сегодня «Зенит», - передает слова Камоцци издание «РБ Спорт».

Суперкубок России состоится сегодня, 15 июля, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало встречи запланировано в 17:00 по московскому времени. Текстовая онлайн трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Франко Камоцци
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июля
13:54 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев оценил шансы в Суперкубке «Зенит» - ЦСКА
13:49 · Россия. Премьер-лига
​Суперкубок России: все билеты проданы
13:30 · Россия. Премьер-лига
Камоцци дал прогноз на Суперкубок «Зенит» - ЦСКА
13:25 · Россия. Премьер-лига
Пименов назвал позицию, которую нужно усилить «Динамо»
13:23 · Россия. Премьер-лига
В Казани перед Суперкубком России полицейские задержали 35 болельщиков
13:19 · Россия. Премьер-лига
Медведев отреагировал на информацию о лишнем весе у Фернандеса
13:18 · Россия. Премьер-лига
В РФС рассказали о договорённости с УЕФА
13:09 · Россия. Премьер-лига
Созин высказался о Суперкубке «Зенит» - ЦСКА
12:58 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Гайч - звезда одного матча, после которого ЦСКА нужно продавать его»
12:45 · Россия. Премьер-лига
Боярский: «ЦСКА - не та команда, которая может составить трудности «Зениту»
12:13 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» получил новое предложение по Клаудиньо - раскрыта сумма
11:45 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» покупает полузащитника сборной Мексики официально
11:26 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» хочет подписать Цунами
11:04 · Россия. Премьер-лига
Глебов вернулся в общую группу «Ростова»
10:41 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Динамо» заинтересовал три итальянских клуба
Все новости
Рекомендуем