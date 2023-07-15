Камоцци дал прогноз на Суперкубок «Зенит» - ЦСКА

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о предстоящем поединке между петербургским «Зенитом» и столичным ЦСКА за Суперкубок России.

«Это будет интересная игра. В рамках одного матча может случиться все, что угодно. Мне кажется, ЦСКА обыграет сегодня «Зенит», - передает слова Камоцци издание «РБ Спорт».

Суперкубок России состоится сегодня, 15 июля, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало встречи запланировано в 17:00 по московскому времени. Текстовая онлайн трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.