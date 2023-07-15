Пименов назвал позицию, которую нужно усилить «Динамо»

Экс-футболист московского «Динамо» Руслан Пименов рассказал, какую позицию нужно усилить «бело-голубым».

«Динамо» нужен опорный полузащитник. Норманн провалил отрезок в «Динамо». Что касается кандидатуры Чавеса, то этого игрока надо изучить. Я его не видел», - приводятся слова Пименова на станицах издания «РБ Спорт».

Ранее в прессе сообщалось, что в ближайшие дни ряды «Динамо» пополнит хавбек сборной Мексики Луис Чавес. В данный момент он является игроком «Пачуки».

В минувшем сезоне москвичи выступили неудачно, финишировав на девятом месте в таблице Российской премьер-лиги.