Медведев отреагировал на информацию о лишнем весе у Фернандеса

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением относительно потенциального трансфера защитника Марио Фернандеса.

«Не подписываем Марио из-за лишнего веса? Глупости не комментируем. Все идет по плану. Он худее меня в три раза», - приводит слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что подписание 32-летнего натурализованного бразильца откладывается из-за лишнего веса.

Фернандес известен в чемпионате России по выступлениям за московский ЦСКА. Цвета «армейского» коллектива Марио защищал с 2012 по 2022 год.