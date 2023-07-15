В РФС рассказали о договорённости с УЕФА

Александр Дюков, который занимает пост президента Российского футбольного союза, рассказал о договорённости с УЕФА.

«Мы договорились с УЕФА, что по возможности будем проводить в стране турниры развития УЕФА. Есть ли решения? Мы в процессе обсуждения», - высказался Дюков, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что в начале 2022 года российский футбол оказался под санкциями. Клубы Премьер-лиги сейчас не выступают в еврокубках, а российские сборные могут проводить только товарищеские матчи. В настоящий момент Российский футбольный союз обсуждает возможность снятия санкций в обозримом будущем.

Добавим, что сборная России в следующий раз соберётся в сентябре.