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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В РФС рассказали о договорённости с УЕФА

15 Июля 2023 • 13:18 Комментировать

Александр Дюков, который занимает пост президента Российского футбольного союза, рассказал о договорённости с УЕФА.

«Мы договорились с УЕФА, что по возможности будем проводить в стране турниры развития УЕФА. Есть ли решения? Мы в процессе обсуждения», - высказался Дюков, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что в начале 2022 года российский футбол оказался под санкциями. Клубы Премьер-лиги сейчас не выступают в еврокубках, а российские сборные могут проводить только товарищеские матчи. В настоящий момент Российский футбольный союз обсуждает возможность снятия санкций в обозримом будущем.

Добавим, что сборная России в следующий раз соберётся в сентябре.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Александр Дюков УЕФА
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