Созин высказался о Суперкубке «Зенит» - ЦСКА

Эксперт Андрей Созин поделился ожиданиями от поединка за Суперкубок России между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом».

«Матч за Суперкубок вообще не отражает соотношения сил. Про него все скоро забудут. Это как Братский кубок - хороший антураж, Кураньи с Думбия на поле вышли: просто красивая история», - приводит слова Созина издание «Чемпионат».

Встреча «Зенита» против ЦСКА состоится сегодня, 15 июля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Главным арбитром противостояния назначен Сергей Карасёв.