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Мостовой: «Гайч - звезда одного матча, после которого ЦСКА нужно продавать его»

15 Июля 2023 • 12:58 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» и национальной сборной России Александр Мостовой раскритиковал аргентинского нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.

«Гайч - звезда одного матча, после которого ЦСКА нужно продавать его. В одной игре выстреливает, а потом не знаешь, куда девать его (смеётся)», - цитирует эксперта Legalbet.

Гайч пополнил ряды «армейского» коллектива в августе 2020 года. Трудовое соглашение 24-летнего южноамериканца с москвичами рассчитано до середины 2025 года.

В прошлом сезоне Адольфо выступал на правах аренды за «Верону». Нападающий принял участие в 17 матчах чемпионата Италии, отметившись двумя голами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Мостовой Адольфо Гайч
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