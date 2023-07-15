Мостовой: «Гайч - звезда одного матча, после которого ЦСКА нужно продавать его»

Экс-игрок московского «Спартака» и национальной сборной России Александр Мостовой раскритиковал аргентинского нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.

«Гайч - звезда одного матча, после которого ЦСКА нужно продавать его. В одной игре выстреливает, а потом не знаешь, куда девать его (смеётся)», - цитирует эксперта Legalbet.

Гайч пополнил ряды «армейского» коллектива в августе 2020 года. Трудовое соглашение 24-летнего южноамериканца с москвичами рассчитано до середины 2025 года.

В прошлом сезоне Адольфо выступал на правах аренды за «Верону». Нападающий принял участие в 17 матчах чемпионата Италии, отметившись двумя голами.