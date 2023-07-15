Боярский: «ЦСКА - не та команда, которая может составить трудности «Зениту»

Известный актер и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от поединка за Суперкубок России против московского ЦСКА.

«Я жду победы «Зенита», как обычно. Не сомневаюсь, что команда готова победить ЦСКА. Это вообще не та команда, которая может составить трудности для наших игроков», - передает слова Боярского Legalbet.

Суперкубок России состоится на стадионе «Ак Барс Арена» сегодня, 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В минувшем сезоне «Зенит» стал триумфатором Российской премьер-лиги, а ЦСКА победил в Кубке страны.