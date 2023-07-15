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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» может отказаться от Марио Фернандеса - названа причина

15 Июля 2023 • 12:26 Комментировать

Переход экс-защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в петербургский «Зенит» может сорваться. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», «сине-бело-голубые» откажутся от 32-летнего игрока, если он не пройдет углубленное медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что стороны провели переговоры и договорились о подписании трудового соглашения. Заработная плата Фернандеса, по сведениям СМИ, составит 2,5 миллиона евро в год.

Марио долгое время выступал в чемпионате России за ЦСКА. Он защищал цвета «армейского» коллектива с 2012 по 2022 год.

По итогам прошлого сезона ЦСКА стал серебряным призером РПЛ, а «Зенит» в пятый раз подряд выиграл чемпионский титул.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Марио Фернандес трансферы футбола - лето 2023
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