«Зенит» получил новое предложение по Клаудиньо - раскрыта сумма

Руководство «Фламенго» по-прежнему заинтересовано в трансфере хавбека петербургского «Зенита» Клаудиньо. Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Дэвид Шарп, бразильский клуб предложил «сине-бело-голубым» 17,5 миллиона евро за трансфер футболиста.

26-летний южноамериканец выступает за петербургскую команду с августа 2021 года. Срок трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2027 года. Transfermarkt оценивает Клаудиньо в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата России полузащитник провел 24 встречи. На счету Клаудиньо пять забитых мячей и девять голевых передач.