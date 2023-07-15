Московское «Динамо» заинтересовано в подписании полузащитника сборной Мексики и «Пачуки» Луиса Чавеса. Ожидается, что в ближайшие несколько дней о сделке будет объявлено официально.

Согласно данным «Спорт-Экспресса», в трудовом соглашении хавбека с нынешним клубом прописана сумма отступных в размере семи миллионов евро. Однако москвичи хотят приобрести мексиканца за меньшую сумму.

Чавес играет за «Пачуку» с 2019 года. В составе мексиканского коллектива он провел 143 поединка, в которых отметился 14 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Трудовое соглашение игрока рассчитано до 2025 года.