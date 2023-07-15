«Краснодар» хочет подписать Цунами

Фланговый защитник Цунами, выступающий в чемпионате Болгарии за «Левски», попал в сферу интересов одного из представителей Российской премьер-лиги. Интерес к 27-летнему игроку проявляет «Краснодар».

«Цунами провел хороший сезон в «Левски», чем и привлек внимание «Краснодара». Пока это только интерес, без конкретных предложений», - рассказал агент в беседе с корреспондентом «Матч ТВ».

Напомним, что на днях краснодарский клуб покинул Кристиан Рамирес. Защитник перешел в «Ференцварош».

В сезоне-2022/2023 Цунами провел 38 поединков за «Левски», записав на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.