Глебов вернулся в общую группу «Ростова»

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Данила Глебова, заявил, что игрок вернулся в общую группу команды.

«С Данилом все хорошо. Он тренируется в общей группе наравне со всеми», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Глебов принял участие в 38 поединках за команду из Ростова-на-Дону, отметившись четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги подопечные Валерия Карпина финишировали на четвертом месте в турнирной таблице.