Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от Суперкубка России, в котором москвичи встретятся с «Зенитом».

- Вам кажется, что ЦСКА подходит к завтрашней игре в укомплектованном состоянии?

- Лично мне кажется, что ЦСКА в целом надо усилить оборону. Конечно, у всех есть проблемы с комплектованием команды.

- Вы ждёте более раскрепощённый футбол?

- Жду настоящую кубковую игру. Думаю, ЦСКА и «Зенит» покажут класс.

Суперкубок пройдет сегодня, 15 июля, в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.