Игрок «Динамо» заинтересовал три итальянских клуба

Защитник Саба Сазонов, являющийся игроком московского «Динамо», находится в сфере интересов нескольких итальянских клубов. Об этом стало известно журналистам Corriere dello Sport.

Источник отмечает, что за 21-летнего футболиста собираются побороться «Фрозиноне», «Удинезе» и «Сассуоло». Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Сазонову со стороны стамбульского «Галатасарая».

Саба выступает за московский коллектив с лета 2021 года. Трудовой договор между сторонами рассчитан до середины следующего года.

В минувшем сезоне РПЛ защитник провел 24 матча, забил гол и получил девять желтых карточек.