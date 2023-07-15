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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал о восстановлении Магкеева

15 Июля 2023 • 10:26 Комментировать

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника московского «Локомотива» Станислава Магкеева, поведал о том, как восстанавливается его клиент.

«Стас ведет восстановление в Белграде. На контакте с медицинской службой «Локомотива». Все идет по плану. Вернется в Россию он, наверное, в конце июля», - рассказал агент в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что 24-летний футболист получил травму в поединке 26-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи». У него был выявлен разрыв крестообразной связки колена.

В сезоне-2022/2023 Станислав принял участие в 19 поединках чемпионата России, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Станислав Магкеев Александр Клюев
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