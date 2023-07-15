Агент рассказал о восстановлении Магкеева

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника московского «Локомотива» Станислава Магкеева, поведал о том, как восстанавливается его клиент.

«Стас ведет восстановление в Белграде. На контакте с медицинской службой «Локомотива». Все идет по плану. Вернется в Россию он, наверное, в конце июля», - рассказал агент в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что 24-летний футболист получил травму в поединке 26-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи». У него был выявлен разрыв крестообразной связки колена.

В сезоне-2022/2023 Станислав принял участие в 19 поединках чемпионата России, не отметившись голевыми действиями.