Агент ответил на вопрос о будущем Комличенко

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы нападающего «Ростова» Николая Комличенко, высказался касательно будущего своего клиента.

«Будущее Комличенко? У Николая длительный контракт с «Ростовом». Он готовится к сезону, пока ничего больше», - приводит слова Александра издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Комличенко провел 33 поединка за «Ростов», забил 12 голов и сделал 14 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.

За «Ростов» Николай выступает с лета 2022 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца сезона-2025/2026.