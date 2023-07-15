На Вендела появился ещё один претендент

На полузащитника петербургского «Зенита» Вендела появился еще один претендент в чемпионате Бразилии.

Как сообщает посредством своих социальных сетей инсайдер Диего Фирмино, заполучить игрока в свои ряды собирается «Палмейрас». Наставник команды Абель Феррейра заинтересован в усилении средней линии команды. Клуб готов арендовать Вендела до конца сезона с правом последующего выкупа. Петербургская сторона может принять такие условия, если бразильцы гарантируют выкуп футболиста.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 25 поединках чемпионата России, в которых записал на свой восемь голов и три ассиста.