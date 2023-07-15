«Зенит» установил цену на Клаудиньо

Петербургский «Зенит» намерен продать 80 процентов прав на полузащитника Клаудиньо за 18 миллионов евро. В трансфере игрока заинтересован бразильский «Фламенго», об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Хулио Мигеля Нето.

Стоит отметить, что оставшиеся 20% прав на хавбека принадлежат «Брагантино». Ранее «Фламенго» предлагал за игрока 15 миллионов евро, однако «сине-бело-голубые» ответили отказом.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. Питерцы приобрели бразильца за 12 миллионов евро. В общей сложности футболист провел за «сине-бело-голубых» 61 поединок во всех турнирах, отметившись 15 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.